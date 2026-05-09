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Le Grand appétit, lire avec les tous-petits Cie Liratouva Garaj Duro Rostrenen

Le Grand appétit, lire avec les tous-petits Cie Liratouva Garaj Duro Rostrenen vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Garaj Duro

Adresse : 39 Rue Ollivier Perrin

Ville : 22110 Rostrenen

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Rostrenen

Le Grand appétit, lire avec les tous-petits Cie Liratouva

Garaj Duro 39 Rue Ollivier Perrin Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Le Grand Appétit est un spectacle-conférence, porté par deux conteuses, qui nous parle de l’importance de la lecture avec les tout-petits et nous offre un voyage interactif à travers le monde de la littérature enfantine. Dans le cadre de A petits pas, lis avec moi . Ouvert à toutes et tous familles, professionnel.les de la petite enfance et du livre, etc.

Org. CCKB   .

Garaj Duro 39 Rue Ollivier Perrin Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 49 75 56 27 

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English :

L’événement Le Grand appétit, lire avec les tous-petits Cie Liratouva Rostrenen a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

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