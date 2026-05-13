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Voyage sonore 3ème étage Rostrenen

Voyage sonore 3ème étage Rostrenen dimanche 7 juin 2026.

Lieu : 3ème étage

Adresse : 3 Impasse du Colombier

Ville : 22110 Rostrenen

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Rostrenen

Voyage sonore

3ème étage 3 Impasse du Colombier Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 18:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Immersion dans le son, immersion dans le soi
Un instant hors du temps.
Imaginaire et inconscient dansent vos univers intérieurs.
Au son du didjeridoo et autres compères sonores

Infos complémentaires
apporter une couverture. Durée 1h/1h30. Nombre de places limité.   .

3ème étage 3 Impasse du Colombier Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 70 13 05 23 

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English :

L’événement Voyage sonore Rostrenen a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

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