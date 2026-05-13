Voyage sonore 3ème étage Rostrenen
Voyage sonore 3ème étage Rostrenen dimanche 7 juin 2026.
Rostrenen
Voyage sonore
3ème étage 3 Impasse du Colombier Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 18:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Immersion dans le son, immersion dans le soi
Un instant hors du temps.
Imaginaire et inconscient dansent vos univers intérieurs.
Au son du didjeridoo et autres compères sonores
Infos complémentaires
apporter une couverture. Durée 1h/1h30. Nombre de places limité. .
3ème étage 3 Impasse du Colombier Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 70 13 05 23
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English :
L’événement Voyage sonore Rostrenen a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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