Kreiz Breizh Elites Rostrenen
Kreiz Breizh Elites Rostrenen vendredi 31 juillet 2026.
Kreiz Breizh Elites
Rostrenen Côtes-d’Armor
Course cycliste internationale UCI ouverte aux équipes Pro-team, Continentales et meilleurs amateurs français.
Étape 1 le 31 juillet 2026 à Grâces
Étape 2 le 01 août 2026: Calanhel Gourin
Étape 3 le 02 août 2026: Domaine de Trévarez Carhaix-Plouguer
Étape 4 le 03 août 2026: Stade du Roudourou à Guingamp Rostrenen
Le territoire de la CCKB sera une nouvelle fois largement mis à l’honneur à l’occasion de cette édition avec 19 communes traversées sur les 23 que compte la CCKB (Plus de 200 kilomètres parcourus sur le territoire lors des étapes 2 & 4)
Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne
