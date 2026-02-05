Kreiz Breizh Elites

Rostrenen Côtes-d'Armor

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-03

2026-07-31

Course cycliste internationale UCI ouverte aux équipes Pro-team, Continentales et meilleurs amateurs français.

Étape 1 le 31 juillet 2026 à Grâces

Étape 2 le 01 août 2026: Calanhel Gourin

Étape 3 le 02 août 2026: Domaine de Trévarez Carhaix-Plouguer

Étape 4 le 03 août 2026: Stade du Roudourou à Guingamp Rostrenen

Le territoire de la CCKB sera une nouvelle fois largement mis à l’honneur à l’occasion de cette édition avec 19 communes traversées sur les 23 que compte la CCKB (Plus de 200 kilomètres parcourus sur le territoire lors des étapes 2 & 4)

Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne

