Ciné Concert, La Bande à Sons fait le BuzZz Place du Général de Gaulle Rostrenen
Ciné Concert, La Bande à Sons fait le BuzZz Place du Général de Gaulle Rostrenen samedi 13 juin 2026.
Rostrenen
Ciné Concert, La Bande à Sons fait le BuzZz
Place du Général de Gaulle Enclos de l’Ephémère, centre multimédia Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Par les élèves de l’EMDT du Kreiz Breizh, encadrés par Claire Chauvel.
Ciné concert autour de courts-métrages et film d’animation.
Tous publics.
Org. EMDTKB .
Place du Général de Gaulle Enclos de l’Ephémère, centre multimédia Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 29 35 98
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English :
L’événement Ciné Concert, La Bande à Sons fait le BuzZz Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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