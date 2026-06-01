Ciné Concert, La Bande à Sons fait le BuzZz Place du Général de Gaulle Rostrenen samedi 13 juin 2026.

Rostrenen

Ciné Concert, La Bande à Sons fait le BuzZz

Place du Général de Gaulle Enclos de l’Ephémère, centre multimédia Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Par les élèves de l’EMDT du Kreiz Breizh, encadrés par Claire Chauvel.

Ciné concert autour de courts-métrages et film d’animation.

Tous publics.

Org. EMDTKB .

Place du Général de Gaulle Enclos de l’Ephémère, centre multimédia Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 29 35 98

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English :

L’événement Ciné Concert, La Bande à Sons fait le BuzZz Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Kreiz Breizh