Kreiz Breizh er grennamzer Rostrenen
Kreiz Breizh er grennamzer Rostrenen samedi 20 juin 2026.
Rostrenen
Kreiz Breizh er grennamzer
Bourg de Rostrenen Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
Fête médiévale. Découverte et animations médiévales tout le week-end.
Concerts, conteur.
Concert de Denez Prigent à l’église de Rostrenen (payant sur réservation).
Combattants, jongleurs et échassiers, cracheurs de feu.
Marché d’artisans.
Buvette et restauration sur place.
Org. Kreiz Breizh Reconstitution .
Bourg de Rostrenen Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 66 79 08 53
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English :
L’événement Kreiz Breizh er grennamzer Rostrenen a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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