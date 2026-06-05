Rostrenen

Kreiz Breizh er grennamzer

Bourg de Rostrenen Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Fête médiévale. Découverte et animations médiévales tout le week-end.

Concerts, conteur.

Concert de Denez Prigent à l’église de Rostrenen (payant sur réservation).

Combattants, jongleurs et échassiers, cracheurs de feu.

Marché d’artisans.

Buvette et restauration sur place.

Org. Kreiz Breizh Reconstitution .

Bourg de Rostrenen Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 66 79 08 53

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English :

L’événement Kreiz Breizh er grennamzer Rostrenen a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme du Kreiz Breizh