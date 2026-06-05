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Kreiz Breizh er grennamzer Rostrenen

Kreiz Breizh er grennamzer Rostrenen samedi 20 juin 2026.

Adresse : Bourg de Rostrenen

Ville : 22110 Rostrenen

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Rostrenen

Kreiz Breizh er grennamzer

Bourg de Rostrenen Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-20

Fête médiévale. Découverte et animations médiévales tout le week-end.

Concerts, conteur.
Concert de Denez Prigent à l’église de Rostrenen (payant sur réservation).
Combattants, jongleurs et échassiers, cracheurs de feu.
Marché d’artisans.

Buvette et restauration sur place.

Org. Kreiz Breizh Reconstitution   .

Bourg de Rostrenen Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 66 79 08 53 

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English :

L’événement Kreiz Breizh er grennamzer Rostrenen a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

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