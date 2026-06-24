Rostrenen

Les Mardis Têtus | Sourdure

Square de la Fontaine Rostrenen Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 11:30:00

fin : 2026-08-04 12:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Le jour du marché, la caravane-scène des Musiques Têtues s’installe au cœur de la ville, dans le théâtre de verdure du Square de la Fontaine pour un concert insolite, gratuit, et en plein air !

De 11h30 à 12h30, un ou des artistes investissent le Square de la Fontaine.

Artiste ancré à Thiers, (63), Ernest Bergez alias Sourdure, chemine depuis une dizaine d’années aux confins de mondes sonores écartés, liant un esprit d’expérimentation à une approche personnelle et bricolée de l’objet musical traditionnel. Hybride, exploratoire, la musique de Sourdure se révèle sous de multiples facettes ; inventions baroques sur canvas traditionnels, odes carnavalesques vociférantes, emprunts stylistiques aux musiques orientales, orfévrerie sonore marquée par la musique concrète.. Alliée à la rusticité acoustique du violon ou du dotar (luth d’Asie Centrale), l’électronique fait son œuvre alchimique ; troublant les objets sonores, altérant les perceptions et le cours du temps.

Ernest Bergez voix, violons, podorythmie, électronique, clarinette à membrane

Photo Nicolas Godin

En cas de pluie, les concert se tiendront à la Pharmacie, 9 Rue Gambetta

Org. Cie des Musiques Têtues. .

Square de la Fontaine Rostrenen Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Les Mardis Têtus | Sourdure Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du Kreiz Breizh