Les Mardis Têtus | Sourdure Square de la Fontaine Rostrenen
Les Mardis Têtus | Sourdure Square de la Fontaine Rostrenen mardi 4 août 2026.
Rostrenen
Les Mardis Têtus | Sourdure
Square de la Fontaine Rostrenen Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 11:30:00
fin : 2026-08-04 12:30:00
Date(s) :
2026-08-04
Le jour du marché, la caravane-scène des Musiques Têtues s’installe au cœur de la ville, dans le théâtre de verdure du Square de la Fontaine pour un concert insolite, gratuit, et en plein air !
De 11h30 à 12h30, un ou des artistes investissent le Square de la Fontaine.
Artiste ancré à Thiers, (63), Ernest Bergez alias Sourdure, chemine depuis une dizaine d’années aux confins de mondes sonores écartés, liant un esprit d’expérimentation à une approche personnelle et bricolée de l’objet musical traditionnel. Hybride, exploratoire, la musique de Sourdure se révèle sous de multiples facettes ; inventions baroques sur canvas traditionnels, odes carnavalesques vociférantes, emprunts stylistiques aux musiques orientales, orfévrerie sonore marquée par la musique concrète.. Alliée à la rusticité acoustique du violon ou du dotar (luth d’Asie Centrale), l’électronique fait son œuvre alchimique ; troublant les objets sonores, altérant les perceptions et le cours du temps.
Ernest Bergez voix, violons, podorythmie, électronique, clarinette à membrane
Photo Nicolas Godin
En cas de pluie, les concert se tiendront à la Pharmacie, 9 Rue Gambetta
Org. Cie des Musiques Têtues. .
Square de la Fontaine Rostrenen Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Les Mardis Têtus | Sourdure Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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