Rostrenen

Lieux mouvants #5 Étienne Davodeau et françoise Roy, Amala Dianor, Gaspar Claus

Saint-Antoine Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Dans le cadre du festival Lieux Mouvants, vivez une journée de rencontres et de découvertes artistiques. Au programme une rencontre avec l’auteur de bande dessinée Étienne Davodeau et Françoise Roy, autour de leur ouvrage Là où tu vas , un spectacle de danse de la compagnie Amala Dianor avec M&M , puis un concert du violoncelliste Gaspar Claus.

Org. Lieux mouvants .

Saint-Antoine Rostrenen 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 68 74 68 61

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English :

L’événement Lieux mouvants #5 Étienne Davodeau et françoise Roy, Amala Dianor, Gaspar Claus Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du Kreiz Breizh