Après-midi Lan Party Espace Service Jeunesse du KB Rostrenen

Informations pratiques

Rostrenen

Après-midi Lan Party

Espace Service Jeunesse du KB 47 Rue René Le Magorec Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Après-midi jeux de sociétés et jeux vidéos pour les jeunes de 11 à 15 ans.

Tournois switch, borne d’arcade, casques VR, jeux de plateau, goûter partagé, et bien plus encore !

Org. MRJC .

Espace Service Jeunesse du KB 47 Rue René Le Magorec Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 98 82 78 25

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English :

L’événement Après-midi Lan Party Rostrenen a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme du Kreiz Breizh