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AGENDA · Rostrenen

Après-midi Lan Party Espace Service Jeunesse du KB Rostrenen

vendredi 24 juillet 2026 · Espace Service Jeunesse du KB · Rostrenen

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Espace Service Jeunesse du KB
Adresse
47 Rue René Le Magorec
Ville
22110 Rostrenen
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Rostrenen

Après-midi Lan Party

Espace Service Jeunesse du KB 47 Rue René Le Magorec Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:30:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Après-midi jeux de sociétés et jeux vidéos pour les jeunes de 11 à 15 ans.
Tournois switch, borne d’arcade, casques VR, jeux de plateau, goûter partagé, et bien plus encore !

Org. MRJC   .

Espace Service Jeunesse du KB 47 Rue René Le Magorec Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 98 82 78 25 

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English :

L’événement Après-midi Lan Party Rostrenen a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

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