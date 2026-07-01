Après-midi Lan Party Espace Service Jeunesse du KB Rostrenen
vendredi 24 juillet 2026 · Espace Service Jeunesse du KB · Rostrenen
Informations pratiques
Rostrenen
Après-midi Lan Party
Espace Service Jeunesse du KB 47 Rue René Le Magorec Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Après-midi jeux de sociétés et jeux vidéos pour les jeunes de 11 à 15 ans.
Tournois switch, borne d’arcade, casques VR, jeux de plateau, goûter partagé, et bien plus encore !
Org. MRJC .
Espace Service Jeunesse du KB 47 Rue René Le Magorec Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 98 82 78 25
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English :
L’événement Après-midi Lan Party Rostrenen a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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