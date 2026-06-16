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Lieux mouvants Atelier architecture Rostrenen

Lieux mouvants Atelier architecture Rostrenen samedi 18 juillet 2026.

Adresse : Saint-Antoine

Ville : 22480 Rostrenen

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Rostrenen

Lieux mouvants Atelier architecture

Saint-Antoine Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 13:30:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Le festival Lieux Mouvants propose un atelier autour du bâti ancien et du réaménagement des bourgs. Croquis et lecture du paysage à Saint-Antoine avec Sarah Girona, Architecte des bâtiments de France puis échanges avec Didier Pidoux sur la transformation d’un village entre patrimoine, usages et végétalisation.   .

Saint-Antoine Rostrenen 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 68 74 68 61 

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English :

L’événement Lieux mouvants Atelier architecture Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

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