Rostrenen

Lieux mouvants Atelier architecture

Saint-Antoine Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 13:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le festival Lieux Mouvants propose un atelier autour du bâti ancien et du réaménagement des bourgs. Croquis et lecture du paysage à Saint-Antoine avec Sarah Girona, Architecte des bâtiments de France puis échanges avec Didier Pidoux sur la transformation d’un village entre patrimoine, usages et végétalisation. .

Saint-Antoine Rostrenen 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 68 74 68 61

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English :

L’événement Lieux mouvants Atelier architecture Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du Kreiz Breizh