Lieux mouvants Atelier architecture Rostrenen
Lieux mouvants Atelier architecture Rostrenen samedi 18 juillet 2026.
Rostrenen
Lieux mouvants Atelier architecture
Saint-Antoine Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 13:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Le festival Lieux Mouvants propose un atelier autour du bâti ancien et du réaménagement des bourgs. Croquis et lecture du paysage à Saint-Antoine avec Sarah Girona, Architecte des bâtiments de France puis échanges avec Didier Pidoux sur la transformation d’un village entre patrimoine, usages et végétalisation. .
Saint-Antoine Rostrenen 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 68 74 68 61
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English :
L’événement Lieux mouvants Atelier architecture Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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