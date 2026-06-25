Tro an orglezoù Rue Abbé Gibert Rostrenen
Tro an orglezoù Rue Abbé Gibert Rostrenen jeudi 16 juillet 2026.
Rostrenen
Tro an orglezoù
Rue Abbé Gibert Eglise ND du roncier Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Concert en église les z’ailées clarinette et orgue répertoire classique, traditionnel, arrangements originaux.
Org. Les arts du lac .
Rue Abbé Gibert Eglise ND du roncier Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 81 88 71
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English :
L’événement Tro an orglezoù Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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