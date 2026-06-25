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Tro an orglezoù Rue Abbé Gibert Rostrenen

Tro an orglezoù Rue Abbé Gibert Rostrenen jeudi 16 juillet 2026.

Lieu
Rue Abbé Gibert
Adresse
Eglise ND du roncier
Ville
22110 Rostrenen
Département
Côtes-d'Armor
Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Rostrenen

Tro an orglezoù

Rue Abbé Gibert Eglise ND du roncier Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Concert en église les z’ailées clarinette et orgue répertoire classique, traditionnel, arrangements originaux.

Org. Les arts du lac   .

Rue Abbé Gibert Eglise ND du roncier Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 81 88 71 

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English :

L’événement Tro an orglezoù Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

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