Les Mardis Têtus | Les Moniq’hard Square de la Fontaine Rostrenen mardi 28 juillet 2026.

Rostrenen

Les Mardis Têtus | Les Moniq’hard

Square de la Fontaine Rostrenen Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 11:30:00

fin : 2026-07-28 12:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Le jour du marché, la caravane-scène des Musiques Têtues s’installe au cœur de la ville, dans le théâtre de verdure du Square de la Fontaine pour un concert insolite, gratuit, et en plein air !

De 11h30 à 12h30, un ou des artistes investissent le Square de la Fontaine.

Les Moniqu’hard, ce sont des voix de femmes qui se mêlent, des jupes qui virevoltent dans les airs, des personnalités qui se complètent, des sourires affichés qui décrocheront le vôtre le temps d’un concert. Explorant chants d’ici et d’ailleurs, en toutes langues et toutes formes, les Moniques sauront vous rafraîchir, vous envoûter, vous emporter dans leur monde bariolé de mille notes et couleurs !

En cas de pluie, les concert se tiendront à la Pharmacie, 9 Rue Gambetta

Org. Cie des Musiques Têtues. .

Square de la Fontaine Rostrenen Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Les Mardis Têtus | Les Moniq’hard Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du Kreiz Breizh