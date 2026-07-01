Informations pratiques

Rostrenen

Les vendredis de l’été du Kreiz Breizh | Baleantour

Place du Général de Gaulle Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Les vendredis de l’été du Kreiz Breizh

Temps convivial autour de la découverte de musiques à danser. Un temps d’initiation suivie d’un bal/concert en live.

Le 24/07, découverte du Forro Brésilien avec Forro da Amoreira et le groupe Rio Estrela

Org. Muut Production .

Place du Général de Gaulle Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 49 22 55 77

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English :

L’événement Les vendredis de l’été du Kreiz Breizh | Baleantour Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Kreiz Breizh