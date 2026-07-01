Les vendredis de l’été du Kreiz Breizh | Baleantour Rostrenen
vendredi 24 juillet 2026 · Rostrenen
Informations pratiques
Rostrenen
Les vendredis de l’été du Kreiz Breizh | Baleantour
Place du Général de Gaulle Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Les vendredis de l’été du Kreiz Breizh
Temps convivial autour de la découverte de musiques à danser. Un temps d’initiation suivie d’un bal/concert en live.
Le 24/07, découverte du Forro Brésilien avec Forro da Amoreira et le groupe Rio Estrela
Org. Muut Production .
Place du Général de Gaulle Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 49 22 55 77
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English :
L’événement Les vendredis de l’été du Kreiz Breizh | Baleantour Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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