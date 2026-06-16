Rostrenen

Trace ta route 13-16 ans

Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

L’Animation Jeunesse du Kreiz-Breizh propose une journée à Saint-Brieuc placée sous le signe de la découverte et de l’aventure. Au programme exploration de la ville, observation de ses lieux emblématiques et participation à un jeu de piste pour parcourir les rues autrement.

Trajet en Breizhgo

Informations et inscription

Bénédicte 0698827825

Noyale 0602080328

Org CCKB/MRJC .

Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 98 82 78 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Trace ta route 13-16 ans Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du Kreiz Breizh