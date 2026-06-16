Trace ta route 13-16 ans Rostrenen
Trace ta route 13-16 ans Rostrenen jeudi 9 juillet 2026.
Rostrenen
Trace ta route 13-16 ans
Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
L’Animation Jeunesse du Kreiz-Breizh propose une journée à Saint-Brieuc placée sous le signe de la découverte et de l’aventure. Au programme exploration de la ville, observation de ses lieux emblématiques et participation à un jeu de piste pour parcourir les rues autrement.
Trajet en Breizhgo
Informations et inscription
Bénédicte 0698827825
Noyale 0602080328
Org CCKB/MRJC .
Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 98 82 78 25
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English :
L’événement Trace ta route 13-16 ans Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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