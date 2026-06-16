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Trace ta route 13-16 ans Rostrenen

Trace ta route 13-16 ans Rostrenen jeudi 9 juillet 2026.

Ville : 22110 Rostrenen

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Rostrenen

Trace ta route 13-16 ans

Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

L’Animation Jeunesse du Kreiz-Breizh propose une journée à Saint-Brieuc placée sous le signe de la découverte et de l’aventure. Au programme exploration de la ville, observation de ses lieux emblématiques et participation à un jeu de piste pour parcourir les rues autrement.

Trajet en Breizhgo

Informations et inscription
Bénédicte 0698827825
Noyale 0602080328

Org CCKB/MRJC   .

Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 98 82 78 25 

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English :

L’événement Trace ta route 13-16 ans Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

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