Concert de BARZAZ Théatre de Verdure Rostrenen vendredi 10 juillet 2026.

Rostrenen

Concert de BARZAZ

Théatre de Verdure Le Bourg Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Concert de BARZAZ, groupe breton des années 80/90

Youen Lange,Jean Michel Veillon,Gilles Le Bigot,Alain

Genty,David Hopkins.

2ème partie Morgane G Quintet

Groupe de musique Bluegrass

org La Lescouetaise .

Théatre de Verdure Le Bourg Rostrenen 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 01 75 73 84

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English :

L’événement Concert de BARZAZ Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme du Kreiz Breizh