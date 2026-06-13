Concert de BARZAZ Théatre de Verdure Rostrenen
Concert de BARZAZ Théatre de Verdure Rostrenen vendredi 10 juillet 2026.
Rostrenen
Concert de BARZAZ
Théatre de Verdure Le Bourg Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Concert de BARZAZ, groupe breton des années 80/90
Youen Lange,Jean Michel Veillon,Gilles Le Bigot,Alain
Genty,David Hopkins.
2ème partie Morgane G Quintet
Groupe de musique Bluegrass
org La Lescouetaise .
Théatre de Verdure Le Bourg Rostrenen 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 01 75 73 84
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English :
L’événement Concert de BARZAZ Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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