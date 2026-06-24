Informations pratiques

Rostrenen

Les Mardis Têtus | Sarah Murcia & Dylan James

Square de la Fontaine Rostrenen Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 11:30:00

fin : 2026-07-07 12:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Le jour du marché, la caravane-scène des Musiques Têtues s’installe au cœur de la ville, dans le théâtre de verdure du Square de la Fontaine pour un concert insolite, gratuit, et en plein air !

De 11h30 à 12h30, un ou des artistes investissent le Square de la Fontaine.

Dans cette création musicale imaginée par Dylan James sur la poésie de Margaret Atwood, les deux musicien.ne.s mettent en chanson les corpus “Poèmes tardifs” et “Circé et autres poèmes de jeunesse”. Un programme pour deux contrebasses et deux voix, en anglais et en français.

Sarah Murcia Voix, contrebasse

Dylan James Voix, contrebasse, guitare

En cas de pluie, les concert se tiendront à la Pharmacie, 9 Rue Gambetta

Org. Cie des Musiques Têtues. .

Square de la Fontaine Rostrenen Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Les Mardis Têtus | Sarah Murcia & Dylan James Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du Kreiz Breizh