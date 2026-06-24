Les Mardis Têtus | Sarah Murcia & Dylan James Square de la Fontaine Rostrenen
mardi 7 juillet 2026 · Square de la Fontaine · Rostrenen
Informations pratiques
Rostrenen
Les Mardis Têtus | Sarah Murcia & Dylan James
Square de la Fontaine Rostrenen Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 11:30:00
fin : 2026-07-07 12:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Le jour du marché, la caravane-scène des Musiques Têtues s’installe au cœur de la ville, dans le théâtre de verdure du Square de la Fontaine pour un concert insolite, gratuit, et en plein air !
De 11h30 à 12h30, un ou des artistes investissent le Square de la Fontaine.
Dans cette création musicale imaginée par Dylan James sur la poésie de Margaret Atwood, les deux musicien.ne.s mettent en chanson les corpus “Poèmes tardifs” et “Circé et autres poèmes de jeunesse”. Un programme pour deux contrebasses et deux voix, en anglais et en français.
Sarah Murcia Voix, contrebasse
Dylan James Voix, contrebasse, guitare
En cas de pluie, les concert se tiendront à la Pharmacie, 9 Rue Gambetta
Org. Cie des Musiques Têtues. .
Square de la Fontaine Rostrenen Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Les Mardis Têtus | Sarah Murcia & Dylan James Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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