Soirée Quiz Rostrenen
Soirée Quiz Rostrenen vendredi 3 juillet 2026.
Rostrenen
Soirée Quiz
Salles des fêtes de Rostrenen Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
6 thèmes de 10 questions de culture très, très générale… accessible à tous par équipe de 3 à 5 personnes (les personnes seules, des équipes seront constituées). Buvette à l’entracte avec vente de gâteaux préparés par les bénévoles.
Un cageot garni sera remis à l’équipe gagnante.
Sur réservation au 06 61 41 87 42
Organisée par Les Amis de Lokmaria ; pour la mise en valeur de la Chapelle. .
Salles des fêtes de Rostrenen Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 61 41 87 42
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English :
L’événement Soirée Quiz Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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