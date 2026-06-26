Rostrenen

Soirée Quiz

Salles des fêtes de Rostrenen Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

6 thèmes de 10 questions de culture très, très générale… accessible à tous par équipe de 3 à 5 personnes (les personnes seules, des équipes seront constituées). Buvette à l’entracte avec vente de gâteaux préparés par les bénévoles.

Un cageot garni sera remis à l’équipe gagnante.

Sur réservation au 06 61 41 87 42

Organisée par Les Amis de Lokmaria ; pour la mise en valeur de la Chapelle. .

Salles des fêtes de Rostrenen Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 61 41 87 42

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English :

L’événement Soirée Quiz Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Kreiz Breizh