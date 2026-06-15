Rostrenen

Au bord de l’eau

Etang de St-Connan Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 16:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Cet été, venez vous mettre au frais et plongez dans le monde exubérant de la vie aquatique. Bestioles rigolotes et plantes à jouer seront là pour vous émerveiller.

Sortie naturaliste ludique pour petits et grands

Réservation obligatoire

Organisé par l’association Cicindèle .

Etang de St-Connan Rostrenen 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 66 11

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English :

L’événement Au bord de l’eau Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme du Kreiz Breizh