Au bord de l’eau Rostrenen
Au bord de l’eau Rostrenen vendredi 10 juillet 2026.
Rostrenen
Au bord de l’eau
Etang de St-Connan Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 16:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Cet été, venez vous mettre au frais et plongez dans le monde exubérant de la vie aquatique. Bestioles rigolotes et plantes à jouer seront là pour vous émerveiller.
Sortie naturaliste ludique pour petits et grands
Réservation obligatoire
Organisé par l’association Cicindèle .
Etang de St-Connan Rostrenen 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 66 11
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English :
L’événement Au bord de l’eau Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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