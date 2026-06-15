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Sophro Balade Au fil de l eau Rostrenen

Sophro Balade Au fil de l eau Rostrenen samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Vallée du Doré

Ville : 22110 Rostrenen

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Rostrenen

Sophro Balade Au fil de l eau

Vallée du Doré Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Sophro Balade au fil de l’eau
le long de la Vallée du Doré, à Plouguernével

Offrez vous un moment de détente et de connexion à la nature.
A travers la sophrologie, la marche consciente, la respiration et l’éveil sensoriel, découvrez comment la nature peut devenir une véritable ressource pour votre équilibre et votre sérénité.

Accessible à tous
Avec Myriam

Réservation obligatoire.   .

Vallée du Doré Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 68 58 80 80 

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English :

L’événement Sophro Balade Au fil de l eau Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

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