Sophro Balade Au fil de l eau Rostrenen samedi 4 juillet 2026.

Rostrenen

Sophro Balade Au fil de l eau

Vallée du Doré Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Sophro Balade au fil de l’eau

le long de la Vallée du Doré, à Plouguernével

Offrez vous un moment de détente et de connexion à la nature.

A travers la sophrologie, la marche consciente, la respiration et l’éveil sensoriel, découvrez comment la nature peut devenir une véritable ressource pour votre équilibre et votre sérénité.

Accessible à tous

Avec Myriam

Réservation obligatoire. .

Vallée du Doré Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 68 58 80 80

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English :

L’événement Sophro Balade Au fil de l eau Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme du Kreiz Breizh