Sophro Balade Au fil de l eau Rostrenen
Sophro Balade Au fil de l eau Rostrenen samedi 4 juillet 2026.
Rostrenen
Sophro Balade Au fil de l eau
Vallée du Doré Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Sophro Balade au fil de l’eau
le long de la Vallée du Doré, à Plouguernével
Offrez vous un moment de détente et de connexion à la nature.
A travers la sophrologie, la marche consciente, la respiration et l’éveil sensoriel, découvrez comment la nature peut devenir une véritable ressource pour votre équilibre et votre sérénité.
Accessible à tous
Avec Myriam
Réservation obligatoire. .
Vallée du Doré Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 68 58 80 80
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English :
L’événement Sophro Balade Au fil de l eau Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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