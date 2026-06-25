En attendant le Petit Poucet, déambulation théâtrale Square de la Fontaine Rostrenen
En attendant le Petit Poucet, déambulation théâtrale Square de la Fontaine Rostrenen mercredi 1 juillet 2026.
Rostrenen
En attendant le Petit Poucet, déambulation théâtrale
Square de la Fontaine Rue Abbé Gibert Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 18:30:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Déambulation théâtrale par le groupe Théâtre Ados créer son spectacle de l’École de Musique, Danse et Théâtre du Kreiz Breizh
Sur des textes de Philippe Dorin. Atelier encadré par Charlotte Petitat.
Cette déambulation vous fera cheminer en suivant les cailloux semés à travers les rues de Rostrenen.
Rendez-vous devant la grille du square de la Fontaine pour le début !
Org. EMDTKB .
Square de la Fontaine Rue Abbé Gibert Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 29 35 98
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English :
L’événement En attendant le Petit Poucet, déambulation théâtrale Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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