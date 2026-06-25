Tro an orglezoù Rue Abbé Gibert Rostrenen

Rostrenen

Tro an orglezoù

Rue Abbé Gibert Eglise ND du roncier Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 20:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Concerts d’orgue en Centre Bretagne entre le 1er juillet et le 22 août passage à Rostrenen le 9 juillet avec le duo Sirona orgue (Estelle Walter) et chant lyrique (Erato Strongylou). Programme de musiques celtiques classiques et traditionnelles La roue de l’année

Org. Les arts du lac .

Rue Abbé Gibert Eglise ND du roncier Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 81 88 71

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English :

L’événement Tro an orglezoù Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Kreiz Breizh