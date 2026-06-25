Tro an orglezoù Rue Abbé Gibert Rostrenen
Tro an orglezoù Rue Abbé Gibert Rostrenen jeudi 9 juillet 2026.
Rostrenen
Tro an orglezoù
Rue Abbé Gibert Eglise ND du roncier Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Concerts d’orgue en Centre Bretagne entre le 1er juillet et le 22 août passage à Rostrenen le 9 juillet avec le duo Sirona orgue (Estelle Walter) et chant lyrique (Erato Strongylou). Programme de musiques celtiques classiques et traditionnelles La roue de l’année
Org. Les arts du lac .
Rue Abbé Gibert Eglise ND du roncier Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 81 88 71
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English :
L’événement Tro an orglezoù Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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