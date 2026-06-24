Les Mardis Têtus Square de la Fontaine Rostrenen
Les Mardis Têtus Square de la Fontaine Rostrenen mardi 7 juillet 2026.
Rostrenen
Les Mardis Têtus
Square de la Fontaine Rostrenen Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 11:30:00
fin : 2026-08-25 12:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Les Mardis Têtus sont un rendez-vous estival du Centre Bretagne organisé par la Compagnie des Musiques Têtues.
Depuis 2017, chaque année en juillet et août, la compagnie investit le cœur de la ville de Rostrenen le jour du marché avec une programmation musicale exigeante et insolite. La caravane-scène s’installe Square de la Fontaine et le théâtre de verdure vibre aux sons des artistes qui nous invitent pour un voyage avec des musiques de Bretagne, écrites ou orales, improvisées ou non, du monde, du jazz, de la pop …
De 11h30 à 12h30 au Square de la Fontaine.
En cas de pluie, les concert se tiendront à la Pharmacie, 10 Rue Gambetta
Org. Cie des Musiques Têtues. .
Square de la Fontaine Rostrenen Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Les Mardis Têtus Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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