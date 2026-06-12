Lieux mouvants #2 Rémy Marion, Compagnie Hart Brut Rostrenen
Lieux mouvants #2 Rémy Marion, Compagnie Hart Brut Rostrenen vendredi 10 juillet 2026.
Rostrenen
Lieux mouvants #2 Rémy Marion, Compagnie Hart Brut
Saint-Antoine Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Dans le cadre du Festival Lieux mouvants, rencontrez l’explorateur Rémy Marion, spécialiste des ours bruns et des ours blancs. Puis, laissez vous surprendre par la fable musicale Prélude de pan par la Compagnie Hart Brut, reprenant les codes des carnavals traditionnels pyrénéens liés à la figure de l’ours.
Org. Lieux mouvants et La Grande Boutique .
Saint-Antoine Rostrenen 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 68 74 68 61
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English :
L’événement Lieux mouvants #2 Rémy Marion, Compagnie Hart Brut Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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