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AGENDA · Rostrenen

Trace ta route / 13-16 ans Rostrenen

jeudi 23 juillet 2026 · Rostrenen

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
08:30:00
Ville
22110 Rostrenen
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Rostrenen

Trace ta route / 13-16 ans

Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 08:30:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

L’Animation Jeunesse du Kreiz-Breizh invite les jeunes à une journée d’exploration à Rennes, entre découverte urbaine et visite du planétaruim.

Départ de Rostrenen en Breizhgo

Informations et inscription
Bénédicte 0698827825
Noyale 0602080328

Org. CCKB   .

Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 98 82 78 25 

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English :

L’événement Trace ta route / 13-16 ans Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

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