Trace ta route / 13-16 ans Rostrenen
jeudi 23 juillet 2026 · Rostrenen
Informations pratiques
Rostrenen
Trace ta route / 13-16 ans
Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 08:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
L’Animation Jeunesse du Kreiz-Breizh invite les jeunes à une journée d’exploration à Rennes, entre découverte urbaine et visite du planétaruim.
Départ de Rostrenen en Breizhgo
Informations et inscription
Bénédicte 0698827825
Noyale 0602080328
Org. CCKB .
Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 98 82 78 25
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English :
L’événement Trace ta route / 13-16 ans Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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