Informations pratiques

Rostrenen

Trace ta route / 13-16 ans

Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 08:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

L’Animation Jeunesse du Kreiz-Breizh invite les jeunes à une journée d’exploration à Rennes, entre découverte urbaine et visite du planétaruim.

Départ de Rostrenen en Breizhgo

Informations et inscription

Bénédicte 0698827825

Noyale 0602080328

Org. CCKB .

Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 98 82 78 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Trace ta route / 13-16 ans Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme du Kreiz Breizh