Jardin en ville, concert dans le jardin Gouarec Rostrenen
dimanche 19 juillet 2026 · Gouarec · Rostrenen
Informations pratiques
Rostrenen
Jardin en ville, concert dans le jardin
Gouarec 16 rue au Lin, Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 15:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Un concert classique en plein air, au coeur d’un cadre enchanteur. Un programme séduisant de chefs-d’oeuvre intemporels. Plongez dans un moment d’exception avec Duo Andantino (Jacky Kellett au piano et Richard Boland au violon).
Org. Un Jardin en Ville .
Gouarec 16 rue au Lin, Rostrenen 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 21 23 16 38
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English :
L’événement Jardin en ville, concert dans le jardin Rostrenen a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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