Jardin en ville, concert dans le jardin Gouarec Rostrenen

Informations pratiques

Rostrenen

Jardin en ville, concert dans le jardin

Gouarec 16 rue au Lin, Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 15:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Un concert classique en plein air, au coeur d’un cadre enchanteur. Un programme séduisant de chefs-d’oeuvre intemporels. Plongez dans un moment d’exception avec Duo Andantino (Jacky Kellett au piano et Richard Boland au violon).

Org. Un Jardin en Ville .

Gouarec 16 rue au Lin, Rostrenen 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 21 23 16 38

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English :

L’événement Jardin en ville, concert dans le jardin Rostrenen a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Kreiz Breizh