Rostrenen

Lieux mouvants Atelier paysage Produire ses semences paysannes

Saint-Antoine Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Dans le cadre du festival Lieux Mouvants, découvrez les enjeux des semences paysannes avec Antoine Marin et Morvan Le Coz. Atelier, échanges et visite de la ferme de Bodinel pour explorer la diversité cultivée, de la graine à sa transformation.

Inscription obligatoire.

Org. Lieux mouvants .

Saint-Antoine Rostrenen 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 68 74 68 61

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English :

L’événement Lieux mouvants Atelier paysage Produire ses semences paysannes Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme du Kreiz Breizh