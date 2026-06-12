Lieux mouvants Atelier paysage Produire ses semences paysannes Rostrenen
Lieux mouvants Atelier paysage Produire ses semences paysannes Rostrenen samedi 18 juillet 2026.
Rostrenen
Lieux mouvants Atelier paysage Produire ses semences paysannes
Saint-Antoine Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Dans le cadre du festival Lieux Mouvants, découvrez les enjeux des semences paysannes avec Antoine Marin et Morvan Le Coz. Atelier, échanges et visite de la ferme de Bodinel pour explorer la diversité cultivée, de la graine à sa transformation.
Inscription obligatoire.
Org. Lieux mouvants .
Saint-Antoine Rostrenen 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 68 74 68 61
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English :
L’événement Lieux mouvants Atelier paysage Produire ses semences paysannes Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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