Journée A petits pas, lis avec moi spectacles et animations pour les 0-6 ans Médiathèque de Rostrenen Rostrenen

Rostrenen

Journée A petits pas, lis avec moi spectacles et animations pour les 0-6 ans

Médiathèque de Rostrenen 9 Place du Général de Gaulle Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

C’est la fin et c’est la fête ! Journée de clôture du projet A petits pas, lis avec moi . Spectacle jeune public Une écharpe à ton nom (10h30), lecture musicale (17h), espace de lecture, annonce du Prix des bébés lecteurs (16h30), petites animations, installation sonore, espace thé/café. Réservation conseillée pour le spectacle et la lecture musicale.

Org. CCKB .

Médiathèque de Rostrenen 9 Place du Général de Gaulle Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 49 75 56 27

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English :

L’événement Journée A petits pas, lis avec moi spectacles et animations pour les 0-6 ans Rostrenen a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de tourisme du Kreiz Breizh