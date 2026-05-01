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Légendes végétales, contées par Colline Officinale Herboristerie-Café La Ronce Rostrenen

Légendes végétales, contées par Colline Officinale Herboristerie-Café La Ronce Rostrenen jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Herboristerie-Café La Ronce

Adresse : 12 Rue Général Gallieni

Ville : 22110 Rostrenen

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Rostrenen

Légendes végétales, contées par Colline Officinale

Herboristerie-Café La Ronce 12 Rue Général Gallieni Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:00:00
fin : 2026-05-28

Date(s) :
2026-05-28

Spectacle conté à l’Herboristerie-Café La Ronce

Entre rêverie, imaginaire et transmission de savoir, ce spectacle vous fera voir les plantes sous un œil nouveau !

Org. La Ronce   .

Herboristerie-Café La Ronce 12 Rue Général Gallieni Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 87 47 73 67 

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English :

L’événement Légendes végétales, contées par Colline Officinale Rostrenen a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

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