Légendes végétales, contées par Colline Officinale Herboristerie-Café La Ronce Rostrenen
Légendes végétales, contées par Colline Officinale Herboristerie-Café La Ronce Rostrenen jeudi 28 mai 2026.
Rostrenen
Légendes végétales, contées par Colline Officinale
Herboristerie-Café La Ronce 12 Rue Général Gallieni Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:00:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Spectacle conté à l’Herboristerie-Café La Ronce
Entre rêverie, imaginaire et transmission de savoir, ce spectacle vous fera voir les plantes sous un œil nouveau !
Org. La Ronce .
Herboristerie-Café La Ronce 12 Rue Général Gallieni Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 87 47 73 67
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English :
L’événement Légendes végétales, contées par Colline Officinale Rostrenen a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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