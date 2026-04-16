Festival DISKORD Garaj Duro Rostrenen

Rostrenen

Festival DISKORD

Garaj Duro 39 Rue Ollivier Perrin Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-22

La Fourmi-e et La Fiselerie, s’associent pour la fête de la Bretagne et présentent DISKORD un festival pluridisciplinaire, populaire et engagé dans la pérennisation des savoir-faire bretons.

DISKORD reflète une volonté d’accompagner la diffusion de pratiques artistiques alternatives et indépendantes à travers une programmation de spectacle dessiné (Nuit Noire), de concerts (Plouz & Foen, Nous fabriquerons des merveilles), des expositions (Sach Blev par Nathalie Bihan) ou encore un marché de créateur.rices.

Org. La Fourmi-e & La Fiselerie .

Garaj Duro 39 Rue Ollivier Perrin Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Festival DISKORD Rostrenen a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du Kreiz Breizh