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Festival DISKORD Garaj Duro Rostrenen

Festival DISKORD Garaj Duro Rostrenen vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Garaj Duro

Adresse : 39 Rue Ollivier Perrin

Ville : 22110 Rostrenen

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Rostrenen

Festival DISKORD

Garaj Duro 39 Rue Ollivier Perrin Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-22

La Fourmi-e et La Fiselerie, s’associent pour la fête de la Bretagne et présentent DISKORD un festival pluridisciplinaire, populaire et engagé dans la pérennisation des savoir-faire bretons.

DISKORD reflète une volonté d’accompagner la diffusion de pratiques artistiques alternatives et indépendantes à travers une programmation de spectacle dessiné (Nuit Noire), de concerts (Plouz & Foen, Nous fabriquerons des merveilles), des expositions (Sach Blev par Nathalie Bihan) ou encore un marché de créateur.rices.

Org. La Fourmi-e & La Fiselerie   .

Garaj Duro 39 Rue Ollivier Perrin Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Festival DISKORD Rostrenen a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

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