Rostrenen

Jouons dans la nature Sortie nature

Rdv Village de Kerbescond Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

À l’ombre des frondaisons du bois de Kerbescond, l’aventure vous attend. À chaque pas, découvrez les trésors qui nous entourent pour jouer dans les bois.

Sortie ludique pour petits et grands

Réservation obligatoire

Org. Cicindèle .

Rdv Village de Kerbescond Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 66 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Jouons dans la nature Sortie nature Rostrenen a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Kreiz Breizh