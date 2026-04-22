Jouons dans la nature Sortie nature Rostrenen
Jouons dans la nature Sortie nature Rostrenen samedi 2 mai 2026.
Rostrenen
Jouons dans la nature Sortie nature
Rdv Village de Kerbescond Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:30:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
À l’ombre des frondaisons du bois de Kerbescond, l’aventure vous attend. À chaque pas, découvrez les trésors qui nous entourent pour jouer dans les bois.
Sortie ludique pour petits et grands
Réservation obligatoire
Org. Cicindèle .
Rdv Village de Kerbescond Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 66 11
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English :
L’événement Jouons dans la nature Sortie nature Rostrenen a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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