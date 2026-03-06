Boucs ! + Maria Mazzotta (2 concerts) Rostrenen

Boucs ! + Maria Mazzotta (2 concerts)

Salle Lein Roch Rostrenen Côtes-d’Armor

2026-04-25 20:30:00

2026-04-25

2026-04-25

Soirée de 2 concerts.

Boucs! à 20H30, une création mêlée de rock rageur anglo-saxon et d’embruns méditerranéens autour des textes poétiques de Sam Karpienia.

Maria Mazzotta à 22h00, des textures du sud de l’Italie jusqu’aux grooves balkaniques, le répertoire de Maria Mazzotta est le fruit d’une recherche méticuleuse et d’un respect infini pour les cultures qui le composent. .

Salle Lein Roch Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 97 23 83 83

