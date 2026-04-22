Heure Musicale #4 EMDTKB Rostrenen
Heure Musicale #4 EMDTKB Rostrenen mercredi 6 mai 2026.
Rostrenen
Heure Musicale #4
EMDTKB 6 Rue Abbé Gibert Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 18:30:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Concerts des élèves de l’École de Musique, Danse et Théâtre du Kreiz Breizh dans ses locaux.
Ouvert à toutes et tous, venez découvrir les cordes frottées. Durée 1 heure.
Avec des créations de pièces pédagogiques pour violoncelle de Frédéric Borsarello.
Org. EMDTKB .
EMDTKB 6 Rue Abbé Gibert Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 29 35 98
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English :
L’événement Heure Musicale #4 Rostrenen a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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