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Heure Musicale #4 EMDTKB Rostrenen

Heure Musicale #4 EMDTKB Rostrenen mercredi 6 mai 2026.

Lieu : EMDTKB

Adresse : 6 Rue Abbé Gibert

Ville : 22110 Rostrenen

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Rostrenen

Heure Musicale #4

EMDTKB 6 Rue Abbé Gibert Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 18:30:00
fin : 2026-05-06

Date(s) :
2026-05-06

Concerts des élèves de l’École de Musique, Danse et Théâtre du Kreiz Breizh dans ses locaux.
Ouvert à toutes et tous, venez découvrir les cordes frottées. Durée 1 heure.
Avec des créations de pièces pédagogiques pour violoncelle de Frédéric Borsarello.

Org. EMDTKB   .

EMDTKB 6 Rue Abbé Gibert Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 29 35 98 

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English :

L’événement Heure Musicale #4 Rostrenen a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

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