Vide dressing à Bonen Salle des fêtes de Bonen Rostrenen

Rostrenen

Vide dressing à Bonen

Salle des fêtes de Bonen Bonen Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 15:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Vide dressing spécial petits prix. Jusqu’à 20 h. Boissons, gâteaux.

Org. Bonen Animations .

Salle des fêtes de Bonen Bonen Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 28 21 33

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English :

L’événement Vide dressing à Bonen Rostrenen a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme du Kreiz Breizh