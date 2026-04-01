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Vide dressing à Bonen Salle des fêtes de Bonen Rostrenen

Vide dressing à Bonen Salle des fêtes de Bonen Rostrenen samedi 25 avril 2026.

Lieu : Salle des fêtes de Bonen

Adresse : Bonen

Ville : 22110 Rostrenen

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Rostrenen

Vide dressing à Bonen

Salle des fêtes de Bonen Bonen Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:00:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Vide dressing spécial petits prix. Jusqu’à 20 h. Boissons, gâteaux.

Org. Bonen Animations   .

Salle des fêtes de Bonen Bonen Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 28 21 33 

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English :

L’événement Vide dressing à Bonen Rostrenen a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

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