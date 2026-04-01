Vide dressing à Bonen Salle des fêtes de Bonen Rostrenen
Vide dressing à Bonen Salle des fêtes de Bonen Rostrenen samedi 25 avril 2026.
Rostrenen
Vide dressing à Bonen
Salle des fêtes de Bonen Bonen Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Vide dressing spécial petits prix. Jusqu’à 20 h. Boissons, gâteaux.
Org. Bonen Animations .
Salle des fêtes de Bonen Bonen Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 28 21 33
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English :
L’événement Vide dressing à Bonen Rostrenen a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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