Théâtre d’Impro Enclos de l’Éphémère Médiathèque Rostrenen

Rostrenen

Théâtre d’Impro

Enclos de l’Éphémère Médiathèque 1 Espace François Mitterand Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 21:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Spectacle d’impro à Rostrenen !

la KIR (troupe d’impro de Rostrenen) rencontre les Improtofeu de Saint-Thuriau

Une rencontre 100% improvisée pas de texte, pas de filet… et aucune idée d’où ça va partir

Début à 21h

Ouverture de la buvette dès 20h30

Participation au chapeau

À l’Enclos de l’Éphémère, Rostrenen ( à côté de la Médiathèque )

On vous attend nombreux pour cette nouvelle rencontre improvisée.

Org. Kreiz Imp’Rostrenn .

Enclos de l’Éphémère Médiathèque 1 Espace François Mitterand Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Théâtre d’Impro Rostrenen a été mis à jour le 2026-04-01 par Office de tourisme du Kreiz Breizh