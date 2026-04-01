Théâtre d’Impro Enclos de l’Éphémère Médiathèque Rostrenen
Théâtre d’Impro Enclos de l’Éphémère Médiathèque Rostrenen samedi 25 avril 2026.
Rostrenen
Théâtre d’Impro
Enclos de l’Éphémère Médiathèque 1 Espace François Mitterand Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 21:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Spectacle d’impro à Rostrenen !
la KIR (troupe d’impro de Rostrenen) rencontre les Improtofeu de Saint-Thuriau
Une rencontre 100% improvisée pas de texte, pas de filet… et aucune idée d’où ça va partir
Début à 21h
Ouverture de la buvette dès 20h30
Participation au chapeau
À l’Enclos de l’Éphémère, Rostrenen ( à côté de la Médiathèque )
On vous attend nombreux pour cette nouvelle rencontre improvisée.
Org. Kreiz Imp’Rostrenn .
Enclos de l’Éphémère Médiathèque 1 Espace François Mitterand Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Théâtre d’Impro Rostrenen a été mis à jour le 2026-04-01 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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