APE Belle étoile Super LOTO + BINGO Coulonges-sur-l’Autize

APE Belle étoile Super LOTO + BINGO

Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Samedi 07 mars

À 20h30, arrivée possible à partir de 19h.

L’APE Belle étoile organise son grand LOTO + BINGO, spécial enfant, le samedi 07 mars à l’espace Colonica de Coulonges-sur-l’Autize.

Jusqu’à 2000 € de lots et cartes cadeaux dont un séjour à St-Lary.

Buvette et restauration sucrée-salée.

Réservation conseillée au 06 24 93 00 36. Partie enfant offerte !

Contact 06 24 93 00 36

Tarif 1 carte 2€ 6 cartes 12€ 10 cartes 15 € Bingo 2€ .

Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 93 00 36

