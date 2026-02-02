APE Belle étoile Super LOTO + BINGO Coulonges-sur-l’Autize
Samedi 07 mars
À 20h30, arrivée possible à partir de 19h.
L’APE Belle étoile organise son grand LOTO + BINGO, spécial enfant, le samedi 07 mars à l’espace Colonica de Coulonges-sur-l’Autize.
Jusqu’à 2000 € de lots et cartes cadeaux dont un séjour à St-Lary.
Buvette et restauration sucrée-salée.
Réservation conseillée au 06 24 93 00 36. Partie enfant offerte !
Contact 06 24 93 00 36
Tarif 1 carte 2€ 6 cartes 12€ 10 cartes 15 € Bingo 2€ .
Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 93 00 36
