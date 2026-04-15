ÂPE CHIMBA, Alhambra, Genève

ÂPE CHIMBA Mercredi 16 septembre, 20h00 Alhambra

Divers tarifs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T20:00:00+02:00 – 2026-09-16T22:15:00+02:00

Fin : 2026-09-16T20:00:00+02:00 – 2026-09-16T22:15:00+02:00

ÂPE CHIMBA

Âpe Chimba est multi-instrumentiste et chanteur. Sa musique ouvre des espaces de perception, de connexion et de mouvement intérieur. Ses concerts deviennent de véritables expériences sensorielles, où le son, le rythme et le silence dialoguent entre eux.

Dans son univers, Âpe Chimba mêle chants chamaniques, chansons folkloriques indigènes et rythmes hypnotiques à une esthétique sonore contemporaine et épurée. Chants traditionnels, compositions en espagnol et instruments anciens aux fréquences singulières s’entrelacent pour créer une tapisserie sonore riche, invitant chacun à se laisser porter par la vibration.

Chaque performance se déploie comme un voyage vivant, où se rencontrent mouvement et introspection, silence et pulsation, expérience intime et présence collective. Un espace partagé émerge alors — attentif, ouvert, profondément ancré dans l’instant présent.

Horaires (sous réserve de modifications) :

Portes: 19h00

concert : 20h00

Fin: 22:15

Plus d’informations et contact de l’organisateur :

https://universalsounds.ch

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.seetickets.com/ch/event/ape-chimba/alhambra/3597476 »}] [{« link »: « https://universalsounds.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/

Universal Sounds présente : Âpe Chimba en concert à l’Alhambra, le 16 septembre 2026

DR