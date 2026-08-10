Informations pratiques

Perros-Guirec

Apér’ Run

Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 18:30:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Avec Lucine Coaching Le run qui fait du bien !

Envie de bouger, de te dépasser et de partager un moment convivial ? Rejoins moi pour un run guidé de 5 km accessible à tous, dans un cadre exceptionnel sur la côte de Granit Rose

Au programme

Conseils personnalisés pendant la séance

Accompagnement adapté à ton niveau

Ambiance fun et bienveillante

Et pour finir en beauté apéro partagé tous ensemble, alors ramène ce que tu veux !

Que tu sois débutant ou déjà sportif, viens comme tu es et profite d’un moment sport + plaisir

Places limitées ! Réservation obligatoire.

– RDV mardi 28 juillet

– Départ de la plage de Tourony à Tregastel

– 18h30

– 5€

Inscription par message ou via instagram lucine.coaching .

Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 61 72 84 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Apér’ Run Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme de Perros-Guirec