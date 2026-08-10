Apér’ Run Perros-Guirec
mardi 18 août 2026 · Perros-Guirec
Informations pratiques
Perros-Guirec
Apér’ Run
Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 18:30:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Avec Lucine Coaching Le run qui fait du bien !
Envie de bouger, de te dépasser et de partager un moment convivial ? Rejoins moi pour un run guidé de 5 km accessible à tous, dans un cadre exceptionnel sur la côte de Granit Rose
Au programme
Conseils personnalisés pendant la séance
Accompagnement adapté à ton niveau
Ambiance fun et bienveillante
Et pour finir en beauté apéro partagé tous ensemble, alors ramène ce que tu veux !
Que tu sois débutant ou déjà sportif, viens comme tu es et profite d’un moment sport + plaisir
Places limitées ! Réservation obligatoire.
– RDV mardi 28 juillet
– Départ de la plage de Tourony à Tregastel
– 18h30
– 5€
Inscription par message ou via instagram lucine.coaching .
Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 61 72 84 94
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English :
L’événement Apér’ Run Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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