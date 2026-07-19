Tournoi de futsal 14 ans et + Route de Pleumeur Bodou Perros-Guirec
lundi 10 août 2026 · Route de Pleumeur Bodou · Perros-Guirec
Informations pratiques
Perros-Guirec
Tournoi de futsal 14 ans et +
Route de Pleumeur Bodou Complexe sportif de Kérabram Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 20:00:00
fin : 2026-08-10 22:30:00
Date(s) :
2026-08-10
Tournoi de futsal, en équipe de cinq joueurs, tu peux venir seul ou en équipe également.
Ce sont des matchs de foot, cinq contre cinq sous forme de tournoi en finissant par des phases finales (quart demi et finale). En fonction du nombre d’équipes participantes, le temps des matchs peut changer.
Les animateurs créent les règles de ce tournoi, qui peuvent être un peu différentes des vraies règles du futsal.
Infos pratiques
Tournoi accessible avec la carte pass aux 14 ans et + .
Route de Pleumeur Bodou Complexe sportif de Kérabram Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 13 57
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English :
L’événement Tournoi de futsal 14 ans et + Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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