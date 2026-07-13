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AGENDA · Perros-Guirec

Concert Yelane Le Men Ruz Port de Ploumanac’h Perros-Guirec

samedi 8 août 2026 · Port de Ploumanac'h · Perros-Guirec

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Port de Ploumanac'h
Adresse
70 Chemin de la Pointe
Ville
22700 Perros-Guirec
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Perros-Guirec

Concert Yelane Le Men Ruz

Port de Ploumanac’h 70 Chemin de la Pointe Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:30:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Concert de Yelane (Soul & Jazz) de 19h30 à 21h30 au Men Ruz !   .

Port de Ploumanac’h 70 Chemin de la Pointe Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 95 22 00 67 

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English :

L’événement Concert Yelane Le Men Ruz Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme de Perros-Guirec

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