Séance de yoga sur la Plage de Trestraou Plage de Trestraou Perros-Guirec

Informations pratiques

Perros-Guirec

Séance de yoga sur la Plage de Trestraou

Plage de Trestraou 58 Boulevard Thalassa Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 09:00:00

fin : 2026-08-08 10:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Accordez-vous une parenthèse de bien-être avec une séance de yoga alliant postures et respiration consciente.

Sur la plage ou en salle suivant la météo. .

Plage de Trestraou 58 Boulevard Thalassa Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 63 02 22

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English :

L’événement Séance de yoga sur la Plage de Trestraou Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme de Perros-Guirec