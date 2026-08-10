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AGENDA · Perros-Guirec

Apér’ Run Perros-Guirec

mardi 25 août 2026 · Perros-Guirec

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
18:30:00
Ville
22700 Perros-Guirec
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Perros-Guirec

Apér’ Run

Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 18:30:00
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-08-25

Avec Lucine Coaching Le run qui fait du bien !

Envie de bouger, de te dépasser et de partager un moment convivial ? Rejoins moi pour un run guidé de 5 km accessible à tous, dans un cadre exceptionnel sur la côte de Granit Rose

Au programme  
Conseils personnalisés pendant la séance
Accompagnement adapté à ton niveau
Ambiance fun et bienveillante

Et pour finir en beauté apéro partagé tous ensemble, alors ramène ce que tu veux !

Que tu sois débutant ou déjà sportif, viens comme tu es et profite d’un moment sport + plaisir

Places limitées ! Réservation obligatoire.

– RDV mardi 28 juillet
– Départ de la plage de Tourony à Tregastel
– 18h30
– 5€

Inscription par message ou via instagram lucine.coaching   .

Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 61 72 84 94 

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English :

L’événement Apér’ Run Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme de Perros-Guirec

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