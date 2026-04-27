Razac-de-Saussignac

Apéribio | Château Le Payral

Razac-de-Saussignac Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 17:00:00

fin : 2026-07-21 19:00:00

Date(s) :

2026-07-21

APÉRIBIO

Découvrez notre domaine, de la vigne au chai, avant de terminer par une dégustation conviviale et authentique.

5€ adulte

Gratuit pour les enfants

SUR RESERVATION .

Razac-de-Saussignac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 38 07 contact@le-payral.com

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English : Apéribio | Château Le Payral

L’événement Apéribio | Château Le Payral Razac-de-Saussignac a été mis à jour le 2026-04-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides