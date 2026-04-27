Apéribio | Château Le Payral Razac-de-Saussignac
Apéribio | Château Le Payral Razac-de-Saussignac mardi 28 juillet 2026.
Razac-de-Saussignac
Apéribio | Château Le Payral
Razac-de-Saussignac Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 17:00:00
fin : 2026-07-28 19:00:00
Date(s) :
2026-07-28
APÉRIBIO
Découvrez notre domaine, de la vigne au chai, avant de terminer par une dégustation conviviale et authentique.
5€ adulte
Gratuit pour les enfants
SUR RESERVATION .
Razac-de-Saussignac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 38 07 contact@le-payral.com
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English : Apéribio | Château Le Payral
L’événement Apéribio | Château Le Payral Razac-de-Saussignac a été mis à jour le 2026-04-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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