Informations pratiques

Cazères-sur-l’Adour

Apéritif à la ferme du Gioulé

1969 route du lac de La Gioule Cazères-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 17:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Le vendredi 7 août, à partir de 17h30, venez vivre une soirée unique dans une ambiance chaleureuse et conviviale, au cœur de notre élevage de porcs noirs élevés en plein air.

Au programme

Concert live de Ben Fern

Brasero géant

Jambon braisé de la ferme, cuit sur place

Grillades et autres spécialités gourmandes

Charcuteries artisanales de porc noir

Bar et boissons sur place

Une soirée placée sous le signe de la musique, du partage et de la gourmandise, dans un cadre authentique où producteurs, amis et familles se retrouvent pour passer un excellent moment.

Les places étant limitées, la réservation est fortement conseillée.

Venez faire vibrer la Ferme du Gioulé au son de la musique, autour d’un brasero géant et de notre délicieux jambon braisé. Une soirée que vous n’êtes pas près d’oublier ! .

1969 route du lac de La Gioule Cazères-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 07 69 69 fermedugioule@gmail.com

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English : Apéritif à la ferme du Gioulé

L’événement Apéritif à la ferme du Gioulé Cazères-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Grenade