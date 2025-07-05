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Apéritif avec V.U.E Marmagne

Apéritif avec V.U.E Marmagne vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Abbaye de Fontenay

Ville : 21500 Marmagne

Département : Côte-d'Or

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 36 36 36 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Marmagne

Apéritif avec V.U.E

Abbaye de Fontenay Marmagne Côte-d’Or

Tarif : 36 – 36 – 36 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19 20:00:00

Date(s) :
2026-06-19

Cet évènement, qui vise à célébrer les valeurs du Patrimoine mondial, permet la découverte de 9 sites UNESCO de Bourgogne-Franche-Comté.
L’Abbaye de Fontenay vous propose une visite guidée et un apéritif, dans le site entièrement privatisé après la fermeture au public.

*La V.U.E., Valeur Universelle Exceptionnelle, est le socle de toute inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO.   .

Abbaye de Fontenay Marmagne 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 92 15 00  info@abbayedefontenay.com

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English : Apéritif avec V.U.E

L’événement Apéritif avec V.U.E Marmagne a été mis à jour le 2026-05-08 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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