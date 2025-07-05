Apéritif avec V.U.E Marmagne
Apéritif avec V.U.E Marmagne vendredi 19 juin 2026.
Marmagne
Apéritif avec V.U.E
Abbaye de Fontenay Marmagne Côte-d’Or
Tarif : 36 – 36 – 36 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19 20:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Cet évènement, qui vise à célébrer les valeurs du Patrimoine mondial, permet la découverte de 9 sites UNESCO de Bourgogne-Franche-Comté.
L’Abbaye de Fontenay vous propose une visite guidée et un apéritif, dans le site entièrement privatisé après la fermeture au public.
*La V.U.E., Valeur Universelle Exceptionnelle, est le socle de toute inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO. .
Abbaye de Fontenay Marmagne 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 92 15 00 info@abbayedefontenay.com
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English : Apéritif avec V.U.E
L’événement Apéritif avec V.U.E Marmagne a été mis à jour le 2026-05-08 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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