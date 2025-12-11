Grand Concert à l’Abbaye de Fontenay le 8 août avec l’Orchestre des Musiciens d’Europe et le violoncelliste Pierre Fontenelle

Marmagne Côte-d’Or

Tarif : 35 – 35 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:30:00

fin : 2026-08-08 23:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Patrimoine en Musique présente à l’Abbaye de Fontenay un grand concert le 8 août à 20h30 avec une promenade dans l’abbaye illuminée de 1200 bougies avec l’Orchestre des Musiciens d’Europe et le soliste Pierre Fontenelle.

L’Orchestre des Musiciens d’Europe vous propose une soirée d’exception autour de Haydn et Mozart, entre virtuosité avec le Concerto pour violoncelle en Do n°1 de J. Haydn et éclat symphonique avec la Symphonie n°29 de W.A. Mozart.

Ce programme à la fois exigeant et très apprécié du grand public sera enrichi d’ouvertures et pièces brillantes choisies avec le chef de compositeurs de la même époque (Mozart, Haydn, Cimarosa, Monsigny).

Dans la journée du samedi, les musiciens joueront en petit groupe de musique de chambre (Quatuor à cordes, Quintette avec cor, ou Quintette avec hautbois, Duo Violon/Alto, etc..) répartis dans différents lieux de l’abbaye.

L’orchestre Les Musiciens d’Europe

Cet orchestre qui transcende tous les clivages culturel, national, social, linguistique et générationnel est constitué de musiciens chevronnés des grands orchestres nationaux, de professionnels enseignants, d’étudiants de conservatoire et d’amateurs de haut niveau.

Fondé en 1995, il a plus de 260 concerts à son actif en Europe et dans le monde (Inde, Chine). Les principes fondamentaux de l’orchestre

? Un orchestre Européen

? Humaniste

? Intergénérationnel

? Composé de musiciens de haut niveau

Pierre Fontenelle

Pierre Fontenelle est un jeune violoncelliste belgo-américain déployant sa carrière de soliste, chambriste et musicien d’orchestre autant en Belgique qu’à l’international. Lauréat des Concours Breughel 2022 (1er Prix, Prix du Public, Prix de la Meilleure Interprétation), Buchet 2020 (2e Prix Van Hecke ) et Edmond Baert 2019 (1er Prix et Prix Feldbusch), Pierre a également été

Violoncelle-soliste de l’Opéra Royal de Wallonie-Liège jusqu’en 2022. Depuis, il se produit en soliste dans des lieux prestigieux en Belgique et à l’international, tels que Flagey, la Chapelle Reine Élisabeth, la Seine Musicale, le Taipei National Concert Hall et le Shanghai Oriental Art Center.

Il a également été invité comme soliste par des ensembles renommés, dont l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, le Brussels Philharmonic Orchestra, Musiques Nouvelles, le Casco Phil, la Musique royale des Guides ou encore la Musique Militaire Grand-Ducale. .

Marmagne 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 92 15 00

English : Grand Concert à l’Abbaye de Fontenay le 8 août avec l’Orchestre des Musiciens d’Europe et le violoncelliste Pierre Fontenelle

L’événement Grand Concert à l’Abbaye de Fontenay le 8 août avec l’Orchestre des Musiciens d’Europe et le violoncelliste Pierre Fontenelle Marmagne a été mis à jour le 2025-12-11 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)