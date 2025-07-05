Visite guidée des jardins de l’abbaye de Fontenay, Abbaye de Fontenay, Marmagne

Visite guidée des jardins de l’abbaye de Fontenay 6 et 7 juin Abbaye de Fontenay Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, venez assister aux visites guidées animées par les jardiniers de l’abbaye. Découvrez le jardin des simples et visitez les grands jardins.

Abbaye de Fontenay Abbaye de Fontenay, 21500 Marmagne Marmagne 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté L’abbaye de Fontenay est l’un des plus anciens monastères cisterciens d’Europe. Ses bâtiments sont restés intacts : l’abbatial, le dortoir, le cloître, la salle capitulaire, le scriptorium, la forge. Elle est classée Patrimoine Mondiale de l’Unesco et les jardins sont classés « Jardin remarquable ». En voiture : Montbard puis Marmagne prenez la route départementale pendant 2 km | Un parking est disponible.

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, venez assister aux visites guidées animées par les jardiniers de l’abbaye. Découvrez le jardin des simples et visitez les grands jardins.

© Pierre Holley