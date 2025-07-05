L’Art au Jardin Marmagne
L’Art au Jardin Marmagne samedi 4 juillet 2026.
Marmagne
L’Art au Jardin
26 Rue de Marmignolles Marmagne Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-05 18:30:00
Date(s) :
2026-07-04
L’exposition en plein air L’art au jardin , revient pour une nouvelle édition.
L’association L’art au jardin vous invite à découvrir une exposition artistique en plein air au cœur d’un jardin à Marmagne. Pendant deux après-midis, 27 artistes présenteront leurs créations dans une ambiance conviviale et accessible à tous.
Peinture, sculpture et autres expressions artistiques se mêleront dans un cadre naturel propice à la découverte et à l’échange.
Des démonstrations seront également proposées au public afin de mieux comprendre les techniques et univers des artistes exposants.
Une sortie culturelle originale à partager en famille ou entre amis. .
26 Rue de Marmignolles Marmagne 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 6 62 22 08 36 jeanlouisvarlot202@gmail.com
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English :
The open-air exhibition Art in the Garden is back for another edition.
L’événement L’Art au Jardin Marmagne a été mis à jour le 2026-05-23 par OT BOURGES
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