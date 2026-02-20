Apéritif Concert accordéon Wissembourg

Apéritif Concert accordéon

49 rue Nationale Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2026-03-14 11:00:00

fin : 2026-03-14 13:00:00

2026-03-14

Venez partager un moment convivial à l’occasion d’un apéritif musical. Franck Steiger jouera de son accordéon des mélodies entrainantes et chaleureuses. De quoi débuter le week-end dans la joie et le partage !

49 rue Nationale Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 18 05 44 72 cafe_escale@mailo.com

Join us for a convivial musical aperitif. Franck Steiger will be playing his accordion to lively, warm melodies. A great way to start the weekend!

