Apéritif Concert au Café Chez Françou Marcillac-la-Croisille
Apéritif Concert au Café Chez Françou Marcillac-la-Croisille mardi 21 juillet 2026.
Marcillac-la-Croisille
Apéritif Concert au Café Chez Françou
Café Chez Françou Marcillac-la-Croisille Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:30:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Mardi 21 juillet 2026 à partir de 19h30 au Café Chez Françou concert de rock Les Alligatorz .
Café Chez Françou Marcillac-la-Croisille 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 14 70 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Apéritif Concert au Café Chez Françou
L’événement Apéritif Concert au Café Chez Françou Marcillac-la-Croisille a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières