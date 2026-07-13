Corto Maltesse Apéro-concert Marcillac-la-Croisille
jeudi 13 août 2026 · Marcillac-la-Croisille
Informations pratiques
Marcillac-la-Croisille
Corto Maltesse Apéro-concert
10 Promenade du Lac Marcillac-la-Croisille Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:00:00
fin : 2026-08-13 23:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Apéro-concert Corto Maltesse
Cet été, profitez des soirées musicales au bord du lac avec les apéros-concerts de Marcillac Sports Nature !
Jeudi 13 Août 2026
Au bord du lac de la Valette
Le snack-bar Le Ravit’Eau vous accueille en terrasse pour une soirée conviviale entre musique, détente et gourmandise dans un cadre naturel exceptionnel.
À partir de 19h
Concert gratuit
Venez partager un moment festif en famille ou entre amis, au rythme de Corto Maltesse ! .
10 Promenade du Lac Marcillac-la-Croisille 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 84 27
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English : Corto Maltesse Apéro-concert
L’événement Corto Maltesse Apéro-concert Marcillac-la-Croisille a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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