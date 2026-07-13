Informations pratiques

Marcillac-la-Croisille

Corto Maltesse Apéro-concert

10 Promenade du Lac Marcillac-la-Croisille Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:00:00

fin : 2026-08-13 23:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Apéro-concert Corto Maltesse

Cet été, profitez des soirées musicales au bord du lac avec les apéros-concerts de Marcillac Sports Nature !

Jeudi 13 Août 2026

Au bord du lac de la Valette

Le snack-bar Le Ravit’Eau vous accueille en terrasse pour une soirée conviviale entre musique, détente et gourmandise dans un cadre naturel exceptionnel.

À partir de 19h

Concert gratuit

Venez partager un moment festif en famille ou entre amis, au rythme de Corto Maltesse ! .

10 Promenade du Lac Marcillac-la-Croisille 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 84 27

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English : Corto Maltesse Apéro-concert

L’événement Corto Maltesse Apéro-concert Marcillac-la-Croisille a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières